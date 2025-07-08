Песков заявил, что поставки вооружения из США на Украину продолжаются

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Поставки вооружения из США на Украину продолжаются, но потребуется время, чтобы прояснить, какое это вооружение, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать последние высказывания президента США Дональда Трампа, который заявил о новых пакетах военной помощи Киеву.

"Какой-то окончательной информации относительно того, что поставки завершены и остановлены, всё-таки, не было, согласитесь. Там много противоречивых было заявлений. Очевидно, что поставки продолжаются, ну, это понятно. Очевидно, что и европейцы активно участвуют в том, чтобы накачивать Украину вооружением. Конечно, эти действия, скорее они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы физически способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков.

"Что касается того, какие именно поставки, в каком количестве продолжает поступать на Украину из США, здесь еще потребуется время, для того, чтобы это прояснить окончательно. Пока много идёт противоречивой информации", - добавил он.