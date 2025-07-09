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Голикова сообщила об увеличении "детского бюджета" с 2016 года более чем втрое

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Детский бюджет", который состоит из всех ресурсов, в том числе федеральных и региональных, направленных на поддержку детей, с 2016 года вырос более чем в три раза и составляет 9,4 трлн рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума фракции "Единая Россия".

"Вместе с Министерством финансов мы регулярно ведем мониторинг так называемого "детского бюджета". С 2016 года консолидированный "детский бюджет" вырос в 3,1 раза - до 9,4 трлн рублей. Федеральные расходы "детского бюджета" за это время увеличились в 5,8 раза - до 3,2 трлн рублей", - сказала она.

Татьяна Голикова Единая Россия Минфин
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