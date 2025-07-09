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Суд вернул ФНС заявление о признании банкротом структуры "Домодедово" за долг в 460 млн рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калининградской области вернул заявление регионального управления ФНС о признании банкротом МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", входящего в периметр управления аэропортом "Домодедово".

Определение вынесено после ходатайства УФНС об отказе от заявления, следует из данных картотеки арбитражных дел. Материалы с подробностями не опубликованы.

Заявление было зарегистрировано 1 июля. Исковые требования составили почти 460 млн рублей.

МКООО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед" является участником специального административного района на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Компания зарегистрирована в июне 2023 года, учредителем была кипрская DME Limited Дмитрия Каменщика. В октябре 2024 года 100% долей в МКООО перешло ООО "ДМЕ Холдинг", которое также было подконтрольно бизнесмену. В июне этого года МКООО наряду с другими структурами "Домодедово" перешли в собственность Росимущества.

Задолженность МКООО перед налоговым органом носит "технический характер", погашение планируется в ближайшее время, сообщала ранее "Интерфаксу" представитель "Домодедово". Расчеты по текущим обязательствам аэропорта осуществляются своевременно, отмечала она.

В июне УФНС направляло в суд заявление о признании банкротом еще одной структуры "Домодедово" - МКООО "Верулия Инвестментс Лимитед". По данным картотеки, сумма требований превышала 122,6 млн рублей. Суд установил, что заявление было подано с нарушениями, и оставил его без движения до 18 июля. В "Домодедово" заявляли, что задолженность этого МКООО "была обусловлена временными ограничениями на открытие банковских счетов" и уже полностью погашена.

17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами аэропорта "Домодедово".

Домодедово ФНС Росимущество Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед Калининградская область Дмитрий Каменщик
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