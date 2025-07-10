Что произошло за день: четверг, 10 июля

Встреча Лаврова и Рубио, тема возможных новых санкций США в отношении России, исключение "Торпедо" из РПЛ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Лавров и Марко Рубио провели встречу на "полях" форума АСЕАН в Малайзии, она продлилась 50 минут. Госсекретарь США по итогам переговоров заявил, что передаст президенту Дональду Трампу новые идеи по украинскому урегулированию.

- Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если в нем предусмотрят расширение полномочий президента по их отмене, сообщает Politico со ссылкой на источники. По словам госсекретаря США Марко Рубио, введение новых санкций в отношении России - один из возможных вариантов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что угроза новых санкций - момент важный, но не определяющий.

- Глава Минобороны РФ вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО.

- Уничтожены четыре беспилотника, летевшие в направлении Москвы.

- Россия поставила перед США вопрос о возобновлении прямого сообщения, отклик пока минимальный, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

- МВД России объявило в розыск проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в России иноагентом).

- Число отравившихся водой в Дагестане превысило 300 человек, большинство из них дети.

- Московский клуб "Торпедо" исключили из числа участников РПЛ "за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях".

- Первая в истории сумка "Биркин" продана на Sotheby's за 8,6 млн евро, это рекордная сумма для дамской сумочки.