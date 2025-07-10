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В правительстве работают над повышением зарплат учителей в отдельных регионах

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Зарплаты учителей в некоторых российских регионах отстают от необходимого уровня, правительство России работает над этим, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у президента по вопросам образования.

"Крайне важно уделить внимания нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете (в качестве ориентира - ИФ)", - сказал он и добавил, что правительство "работает на этим".

В декабре 2023 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать системные предложения для решения проблемы неравномерной оплаты труда учителей в разных регионах страны. По его словам, такая ситуация нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей. Путин напомнил, что в 2012 году было принято решение о доведении зарплаты учителей до средней по региону.

В феврале 2024 года президент отметил необходимость совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере.

"Уровень средних зарплат по экономике в регионах разный, а значит, и доходы работников бюджетной сферы, даже в соседних субъектах федерации, порой заметно отличаются. При этом работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. И такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив", - пояснил президент.

"Отдельный вопрос", по словам Путина, "это создание мотивации для молодых специалистов, чтобы они приходили работать в школу и видели здесь перспективу для профессионального и карьерного роста".

Дмитрий Чернышенко Владимир Путин правительство
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