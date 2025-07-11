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В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м

В Барнауле горит склад на площади 500 кв. м
Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на складе в Барнауле на площади 500 кв. м., сообщается в пятницу в телеграм-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"В городе Барнауле, по ул. Промышленная, произошел пожар в одноэтажном здании склада, горит кровля строения. Площадь возгорания составляет порядка 500 квадратов", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 58 человек и 16 единиц техники. "В условиях сильного задымления задействовано четыре звена газодымозащитной службы", - сказано в сообщении.

Для обеспечения подразделений достаточным количеством воды на место происшествия выдвинулся пожарный поезд. Для мониторинга ситуации применяется беспилотная авиация.

В ночь на пятницу также загорелось складское помещение в Пятигорске Ставропольского края. К 23:29 по Москве площадь пожара на выросла до 1 тыс. кв. м. Кроме того, в результате атаки беспилотника загорелся склад в Курчатовском районе Курской области.

Барнаул МЧС России Алтайский край
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