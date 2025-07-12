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Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области
Фото: Руслан Журкин/РИА Новости

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора, которые пройдут в сентябре текущего года, завершено в Курской области, сообщил облизбирком в субботу.

На должность претендуют четыре кандидата от политических партий.

Так, от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" баллотируется Геннадий Баев, действующий депутат Курской областной Думы. КПРФ выдвинула Алексея Бобовникова, также являющегося депутатом регионального парламента. ЛДПР представила Алексея Томанова, еще одного депутата Курской облдумы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области, Александр Хинштейн, выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия".

Выборы состоятся 14 сентября 2025 года в формате трёхдневного голосования (12-14 сентября).

Александр Хинштейн КПРФ ЛДПР Курская область Алексей Бобовников Геннадий Баев Алексей Томанов
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