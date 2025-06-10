Досрочные выборы губернатора Курской области назначены на 14 сентября

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Курской областной думы проголосовали за назначение досрочных выборов губернатора региона на 14 сентября, сообщил облизбирком.

"11 июня решение о назначении выборов будет опубликовано в газете "Курская правда". С этого дня начинается избирательная кампания", - говорится в сообщении.

5 декабря президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Этим же указом Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию.