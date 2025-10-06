Поиск

Суд в Москве заочно арестовал главреда "Дождя" Тихона Дзядко

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы заочно арестовал на два месяца главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом), сообщили в понедельник в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дзядко на срок два месяца", - сказал собеседник агентства. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.

Дзядко вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч.2 ст.207.3 (распространение ложной информации об использовании ВС РФ).

Он объявлен в розыск.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Дзядко "в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством".

Также в отношении журналиста расследуется уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

Основанный Натальей Синдеевой (признана в РФ иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.

В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".

Тихон Дзядко
