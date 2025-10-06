Суд в Москве заочно арестовал главреда "Дождя" Тихона Дзядко
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы заочно арестовал на два месяца главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом), сообщили в понедельник в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дзядко на срок два месяца", - сказал собеседник агентства. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.
Дзядко вменяют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч.2 ст.207.3 (распространение ложной информации об использовании ВС РФ).
Ранее Следственный комитет сообщал, что Дзядко "в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не представил в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством".
Также в отношении журналиста расследуется уголовное дело о распространении фейков о российской армии.
Основанный Натальей Синдеевой (признана в РФ иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.
1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.
В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".