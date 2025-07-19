Туроператоры не получали жалоб от туристов на задержку поездов в Ростовской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские туристы не обращались к туроператорам с жалобами, связанными с задержкой поездов дальнего следования по южным направлениям, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"На данный момент обращений и жалоб от туристов не поступало. Туроператоры следят за ситуацией и готовы оказать необходимую помощь и поддержку туристам", - сказали в объединении.

Ранее в РЖД сообщили, что в Ростовской области открыто движение поездов на электротяге по двум путям. Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам, восстановительные работы продолжаются.

Движение поездов на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области было временно приостановлено по причине повреждения контактной сети из-за падения обломков БПЛА в ночь на 19 июля. Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек.