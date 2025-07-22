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Кремль не ждет прорывов от очередного раунда переговоров РФ и Украины

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не ждут прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, российская сторона намерена добиваться своих целей в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации", - сказал он журналистам.

"Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала", - продолжил представитель Кремля.

Комментируя реплику журналиста о том, что предыдущие два раунда переговоров не были достаточно результативными, Песков заметил, что "тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших - это уже результативность".

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ не стал строить прогнозы по временным перспективам выхода на украинское урегулирование. "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки, это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными", - сказал он.

Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле - в среду или четверг.

Ранее в российской переговорной группе подтвердили, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.

В 2025 году прямые переговоры между РФ и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.


Дмитрий Песков Стамбул Украина
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