Калужский губернатор сообщил о двух дронах, сбитых над областью

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации двух дронов на территории Кировского и Барятинского районов.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены два БПЛА на территории Кировского и Барятинского районов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он в Telegram.

В ночь на 23 июля была ограничена работа аэропорта Калуги "Грабцево". Ограничения на прием и отправку рейсов отменили около 7 часов утра.