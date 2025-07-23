К среднему классу себя относят 70% россиян

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (70%) считают, что по уровню достатка принадлежат к так называемому среднему классу, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра.

В 2004 году к среднему классу себя относили 55% россиян.

Результаты исследования показывают, что каждый четвертый респондент (25%) оценивает свой достаток как ниже среднего (в 2004 году - 41%).

По данным ФОМ, богатыми и состоятельными ощущают себя 1% россиян, оставшиеся 4% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Опрос проводился 4-6 июля 2025 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ в 51 регионе.