Мединский возлагает на Киев ответственность за сложности с обменом пленными

Помощник президента РФ Владимир Мединский Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что второй этап обмена пленными между Россией и Украиной шел тяжело, а третий этап так до сих пор и не начался из-за того, что Киев отказывается от солдат ВСУ.

"1000 пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался", - написал Мединский в своем телеграм-канале.

"Но слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт", - добавил он.