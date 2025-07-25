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Две десантные группы направлены к месту крушения Ан-24 в Приамурье

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Десантники "Амурской авиабазы" вылетели к месту крушения самолета Ан-24 в Приамурье для создания посадочной площадки, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

"В соответствии с решением комиссии по ЧС в районе места крушения силами министерства лесного хозяйства Амурской области планируется оборудовать вертолетную площадку. В 12:00 часов (6:00 по московскому времени) из Благовещенска в Тындинский округ на вертолете отправились две группы по шесть десантников "Амурской авиабазы" с необходимым оборудованием", - говорится в сообщении.

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Десантные группы осмотрят территорию с воздуха, чтобы определить подходящий участок для площадки. К месту расчистки леса специалисты доберутся с помощью спусковых устройств.

Как сообщалось, Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находились 48 человек, все погибли.

Обломки пропавшего пассажирского самолета были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта Тындинского муниципального округа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб, которым руководит губернатор Василий Орлов. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.


Ан-24 Амурская область
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