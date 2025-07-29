В Ростовской области полностью восстановят железнодорожные пути к утру 30 июля

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Ростовской области на станции Сальск полностью восстановить железнодорожные пути после атаки БПЛА и пожаар должны к утру 30 июля, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"На железнодорожной станции произошло возгорание, в результате чего было временно ограничено движение поездов. Его возобновили к полудню по временной схеме, и сейчас ведутся работы по восстановлению железнодорожных путей, которые планируют завершить утром 30 июля", - сказано в сообщении.

Пассажиров опаздывающих поездов пообещали предоставить воду и питание.

Телеграм-канал РЖД ранее сообщил, тчо поезда следуют через станцию Сальск в штатном режиме, задерживаются 18 пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет до 7 часов.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. Возгорание произошло на железнодорожной станции. Из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция.