Еще 30 землятрясений силой до 5 баллов произошли на Камчатке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали еще десятки ощущаемых землетрясения на Камчатке, сообщил Камчатский филиал федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" .

"После главного землетрясения произошли еще 30 ощутимых с интенсивностью 2-5 баллов", - сообщается в телеграм-канале филиала.

Как сообщалось, произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами.