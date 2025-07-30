МИД РФ увидел подрыв экономического суверенитета стран ЕС тарифной сделкой с США

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Заключение тарифной сделки с США, из-за которой странам ЕС и европейскому бизнесу придется закупать американские энергоносители взамен более выгодных российских, подрывает экономический суверенитет стран союза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обязательство относительно многомиллиардных закупок американских энергоносителей взамен значительно более привлекательных в ценовом плане и стабильных российских - это квинтэссенция проводимой Еврокомиссией последние годы линии на подрыв экономического суверенитета стран ЕС", - заявила Захарова на брифинге в среду.

Как указала Захарова, "под лозунгом снижения зависимости от российских ресурсов Еврокомиссия поставила Европейский Союз в еще большую энергозависимость от Соединенных Штатов Америки".

"Европейскому бизнесу целенаправленно создаются такие условия, при которых у него не останется иных альтернатив, кроме как закупать энергоносители в США по завышенным ценам или массово выводить капиталы за рубеж в более надежные, эффективные юрисдикции, включая Соединенные Штаты Америки, в том числе от безнадеги", - отметила представитель российского МИД.

По словам Захаровой, "Евросоюз движется по пути превращения в милитаризованную колонию Соединенных Штатов Америки с централизованными закупками американских вооружений и природных ресурсов и директивной системой хозяйствования, которая предусматривает добровольно-принудительную передачу частного капитала в заокеанскую метрополию".