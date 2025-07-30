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Что произошло за день: среда, 30 июля

Последствия землетрясения близ Камчатки, блокировка Speedtest и гибель немецкой биатлонистки

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- У Камчатки произошло новое землетрясение магнитудой 6,2. Еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 произошли возле Курил. На Камчатке ущерб от землетрясения, которое стало самым сильным за последние 73 года, будет определен в течение недели. В регионе объявлен режим повышенной готовности. Тревогу цунами отменили на Северных Курилах, однако рейсы на Парамушир (Курильские острова) отменяются из-за угрозы подтопления взлетной полосы. Угроза цунами затронула значительную часть тихоокеанского побережья.

- Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest. В ведомстве заявили, что компания Ookla с помощью этого своего сервиса собирает данные, которые могут быть использованы для кибератак.

- Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов. Там заверили, что для этого по-прежнему будет применяться приложение "Госключ".

- Выпуск на авторынок РФ ряда китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak приостановлен. Как пояснили в Росстандарте, выявлен ряд нарушений, которые могут представлять угрозу безопасности.

- Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ. В конце декабря 2024 года акционеры компании утвердили решение о "переезде" Ozon Holdings Limited в САР Калининградской области.

- Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары Индии. Помимо пошлин вводятся штрафы за приобретение у РФ оружия и энергоносителей. В Индии заявили о готовности принимать необходимые меры для защиты национальных интересов.

- Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Она была действующим сотрудником горноспасательной службы и альпинистом. Дальмайер попала под камнепад.

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