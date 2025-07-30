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Еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 произошли возле Курил

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0, произошедшие в Тихом океане близ Курильских островов вечером в среду по местному времени, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Тихом океане 30 июля в 18:23 местного времени (10:23 по Москве) с эпицентром в 131 км юго-восточнее острова Итуруп, очаг залегал на глубине 61 км. Сейсмическое событие силой до трех баллов ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан", - сказал собеседник агентства.

По его данным, спустя 20 минут сейсмологи зафиксировали второе землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в 79 км юго-восточнее города Северо-Курильска (остров Парамушир) на глубине 47 км.

Второе сейсмособытие могли ощутить в Северо-Курильске силой до трех баллов, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Северо-Курильске после мощного землетрясения, которое произошло днем в среду возле Камчатки, введен режим ЧС. В жилом фонде повреждены кирпичные печные трубы, возможны повреждения инженерных сетей, у многих горожан при землетрясении поломалась мебель, разбилась посуда.

На остров пришли четыре волны цунами, которые затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленные объекты, малый флот волнами вынесло в море, часть - выбросило на берег. Порт Северо-Курильска закрыт для приема и выпуска судов до обследования последствий цунами.

Северо-Курильский район состоит из одного населенного пункта - города Северо-Курильска на острове Парамушир.

Произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами.

Северо-Курильск РАН Курильские острова Парамушир
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