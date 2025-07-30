Угрозу цунами после землетрясения на Камчатке объявляли в Китае, Канаде и США

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Угроза цунами после землетрясения на Камчатке затронула значительную часть тихоокеанского побережья. В Японии из-за угрозы цунами эвакуировали 2 млн человек из более 220 муниципалитетов на побережье Тихого океана, сообщает Associated Press со ссылкой на японское Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

Предупреждения об угрозе стихийного бедствия объявили и в других частях тихоокеанского побережья, в частности, в провинции Чжэцзян и в районе Шанхая на востоке Китая, на канадском острове Ванкувер, в мексиканском городе Энсенада неподалеку от американской границы, а также в городе Кресент-Сити (штат Калифорния, США), на Аляске и на Гавайях.

Ранее японское метеорологическое агентство распространило предупреждение об угрозе цунами по Тихоокеанскому побережью страны после сильного землетрясения на Камчатке. Предупреждение касалось префектур от острова Хоккайдо до острова Кюсю, прогнозируемая высота волны - до 1 метра.

Магнитуду произошедшего близ Камчатки землетрясения в Японии оценили в 8,8.

Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.