Движение грузовых автомобилей ограничили на трассе М-4 близ Туапсе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе ограничили автомобильное движение грузовиков, сообщается в телеграм-канале госавтоинспекции Кубани в воскресенье.

"3 августа, в связи с введенным режимом ЧС на территории Туапсинского района, временно ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М4 ДОН со стороны Новороссийска по направлению в город Геленджик", - говорится в сообщении.

Движение автобусов и легкового транспорта осуществляется в штатном режиме.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в выше указанном направлении.

Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Для пострадавших готовят пункты временного размещения. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.

Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.