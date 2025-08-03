Движение грузовых автомобилей ограничили на трассе М-4 близ Туапсе
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе ограничили автомобильное движение грузовиков, сообщается в телеграм-канале госавтоинспекции Кубани в воскресенье.
"3 августа, в связи с введенным режимом ЧС на территории Туапсинского района, временно ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М4 ДОН со стороны Новороссийска по направлению в город Геленджик", - говорится в сообщении.
Движение автобусов и легкового транспорта осуществляется в штатном режиме.
Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в выше указанном направлении.
Ранее сообщалось, в Туапсинском районе реки вышли из берегов и подтопили ряд территорий. Спасатели эвакуируют детские лагеря и жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления. Для пострадавших готовят пункты временного размещения. В поселке Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии.
Кроме того, из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.