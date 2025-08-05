Поиск

Структура АФК "Система" построит гостиничный комплекс на курорте Шерегеш

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - РООО "Космос отель Шерегеш" (через ряд юрлиц принадлежит АФК "Система") станет первым резидентом ОЭЗ "Горная Шория" на курорте Шерегеш и построит там гостиничный комплекс, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"В феврале 2025 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Кузбассе ОЭЗ "Горная Шория". Резиденты смогут воспользоваться льготными условиями, к нам уже заходят инвесторы. На территории СТК "Шерегеш" до 2037 года планируется реализовать масштабный проект по созданию гостиничной инфраструктуры. Объем инвестиций превысит 63,9 млрд рублей", - сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Реализация проекта подразумевает строительство пятизвездочной гостиницы на 216 номеров и апарт-отелей на 5 тыс. 166 гостей. Кроме этого, будут функционировать спа-комплекс, сноупарк, хаски-парк, а также культурно-досуговые и спортивные площадки. Общая площадь застройки составит 190,7 тысячи кв. метров.

Проект ООО "Космос отель Шерегеш" по строительству гостиничных объектов в ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория" был одобрен советом по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса. Структура АФК "Система" станет первой организацией, с которой будет заключено соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ. После заключения соглашения Минэкономразвития России присвоит инвестору статус резидента.

ООО "Космос отель Шерегеш", по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2022 году в пгт Шерегеш. Через ряд юрлиц входит в ПАО "АФК "Система". Гендиректором компании является Михаил Казаков, бывший руководитель ООО "Алтай резорт" (всесезонный комплекс в Горном Алтае, входит в Cosmos Hotel Group, гостиничную "дочку" АФК "Система").

Как сообщалось, в феврале 2025 года правительство РФ одобрило создание ОЭЗ "Горная Шория" в Таштагольском районе Кемеровской области, где находится Шерегеш. Объем инвестиций в проекты ОЭЗ превысит 40 млрд рублей, отмечалось в решении. Между тем, в Шерегеше уже заявлены к реализации инвестпроекты на сумму порядка 280 млрд рублей.

Cosmos Hotel Group Илья Середюк Кузбасс Шерегеш АФК "Система" Горная Шория
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фонд основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина признан нежелательным в России

Фонд основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина признан нежелательным в России

Максим Кац стал фигурантом второго уголовного дела

Песков назвал приговор главе Гагаузии Гуцул политически мотивированным решением

Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра

Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра
Умершие знаменитости

Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

В Тульской области в ДТП с автобусом пострадали 39 человек

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в августе

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в августе

Суд отказал в удовлетворении жалобы на решение о ликвидации "Фонда Ройзмана"

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Температура в Москве с четверга понизится и будет не выше плюс 25

Температура в Москве с четверга понизится и будет не выше плюс 25
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2334 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });