Структура АФК "Система" построит гостиничный комплекс на курорте Шерегеш

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - РООО "Космос отель Шерегеш" (через ряд юрлиц принадлежит АФК "Система") станет первым резидентом ОЭЗ "Горная Шория" на курорте Шерегеш и построит там гостиничный комплекс, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

"В феврале 2025 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Кузбассе ОЭЗ "Горная Шория". Резиденты смогут воспользоваться льготными условиями, к нам уже заходят инвесторы. На территории СТК "Шерегеш" до 2037 года планируется реализовать масштабный проект по созданию гостиничной инфраструктуры. Объем инвестиций превысит 63,9 млрд рублей", - сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Реализация проекта подразумевает строительство пятизвездочной гостиницы на 216 номеров и апарт-отелей на 5 тыс. 166 гостей. Кроме этого, будут функционировать спа-комплекс, сноупарк, хаски-парк, а также культурно-досуговые и спортивные площадки. Общая площадь застройки составит 190,7 тысячи кв. метров.

Проект ООО "Космос отель Шерегеш" по строительству гостиничных объектов в ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Горная Шория" был одобрен советом по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса. Структура АФК "Система" станет первой организацией, с которой будет заключено соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в ОЭЗ. После заключения соглашения Минэкономразвития России присвоит инвестору статус резидента.

ООО "Космос отель Шерегеш", по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2022 году в пгт Шерегеш. Через ряд юрлиц входит в ПАО "АФК "Система". Гендиректором компании является Михаил Казаков, бывший руководитель ООО "Алтай резорт" (всесезонный комплекс в Горном Алтае, входит в Cosmos Hotel Group, гостиничную "дочку" АФК "Система").

Как сообщалось, в феврале 2025 года правительство РФ одобрило создание ОЭЗ "Горная Шория" в Таштагольском районе Кемеровской области, где находится Шерегеш. Объем инвестиций в проекты ОЭЗ превысит 40 млрд рублей, отмечалось в решении. Между тем, в Шерегеше уже заявлены к реализации инвестпроекты на сумму порядка 280 млрд рублей.