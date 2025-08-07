Движение по участку ж/д пути на Кубани после ЧП с БПЛА полностью восстановлено

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Движение пассажирских поездов на участке Величковка - Ангелинская в Краснодарском крае осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

"Железнодорожники восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов, нарушенное из-за падения обломков БПЛА на данном участке, без ограничений в обоих направлениях", - поясняется в сообщении.

Поезда, ранее следовавшие с задержкой, введены в график или прибыли на конечные станции.

Как сообщалось, в четверг утром в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская - Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. На период восстановительных работ было организовано движение на тепловозной тяге.

В пути следования задерживались семь пассажирских поездов, время задержки составляло до 3 часов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщал о том, что в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани есть пострадавший. Небольшие возгорания после падения обломков были зафиксированы в Красноармейском районе, их быстро ликвидировали. В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.