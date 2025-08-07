После падения обломков БПЛА на Кубани опаздывают семь пассажирских поездов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Из-за падения обломков БПЛА в Краснодарском крае на участке железнодорожной линии между станциями Величковка и Ангелинская задерживаются семь поездов, сообщила РЖД.

"Сегодня в 05:12 по Москве в результате падения обломков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская - Разъезд 9 км) пропало напряжение в контактной сети. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в телеграм-канале компании.

На период восстановительных работ движение организовано на тепловозной тяге.

В пути следования задерживаются пассажирские поезда № 289 Екатеринбург - Анапа, № 11 Москва - Анапа, № 121 Санкт-Петербург - Новороссийск, № 473 Смоленск - Симферополь, № 97 Москва - Симферополь, № 507 Ижевск - Новороссийск, № 255 Сосногорск - Анапа.

Время задержки составляет до 3 часов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани есть пострадавший, врачи оказывают ему необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Небольшие пожары возникли после падения обломков в Красноармейском районе, их быстро потушили.

В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет.