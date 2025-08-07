Поиск

Туроператоры на Камчатке вернулись к работе в обычном режиме

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке работа турбизнеса полностью восстановилась после землетрясения и цунами, все закрытые туристические маршруты открыты для туристов, аннуляции туров были единичными, сообщил Российский союз туриндустрии .

"Все наши туры на Камчатке проходят в штатном режиме. Те места и достопримечательности, которые были временно закрыты после землетрясения 30 июля, уже открыты. На Сахалине и Южных Курилах никаких изменений в наших маршрутах не было. Там в целом стихия на туристах не отразилась", - цитирует РСТ руководителя направления сборных туров туроператора RussiaDiscovery Ксению Рубцову.

"На Северных Курилах тоже уже сейчас все будет в рамках программы. Порт Северо-Курильска, где вызванные землетрясением волны цунами частично повредили элементы причальных сооружений, восстановлен 1 августа, функционирует, возобновлено морское сообщение", - добавила она.

По словам эксперта, отказы туристов от поездок были, но единичные, глобально произошедшее не повлияло на спрос.

"Заявки к нам продолжают поступать, не могу сказать, что спрос упал, хотя и роста большого не было. Камчатка и Курилы - направления, которые 80% туристов бронируют заранее. Поэтому те, кто хотел купить тур, уже это давно сделали. Сейчас у нас если и есть запросы, то уже не в таком объеме, как до начала лета", - отметила Рубцова.

С коллегой согласна гендиректор LB Tour Елтзавета Бордыкова: "У нас продолжаются продажи, отмен не было. На Камчатке и Сахалине все нормально, никаких разрушений по экскурсионным маршрутам нет. Мы каждый день взаимодействуем с туристами, жалоб, проблем нет".

На маркетплейсе авторских туров YouTravel.me также пока не зафиксировали запросов на отмены или перенос туров.

"Мы связываем это с тем, что стоимость отмены или переноса достаточно высока, и туристы предпочитают подождать и посмотреть на развитие ситуации. Сейчас там все спокойно. Кроме того, важно отметить, что целевая аудитория Камчатки - путешественники, готовые к адаптации маршрутов при сохранении общей программы", - сказал коммерческий директор маркетплейса Валерий Бритаус.

Как заметил эксперт, самый высокий спрос на отдых на Камчатке традиционно бывает в марте-апреле, путешественники активно планируют летние поездки на Камчатку, чтобы зафиксировать даты и цены. В этом году в марте-апреле спрос на отдых на Камчатке был на 40% выше, чем в 2024 году. Сейчас он на уровне аналогичного периода 2024 года, топ самых популярных направлений - комбинированные туры (вулканы + Долина Гейзеров + морские экскурсии), а также вертолетные экспедиции к труднодоступным объектам, геологические экспедиции.

Как отметили в РСТ, с 5 августа туристы вновь могут посещать в Южно-Камчатском природном парке четыре маршрута к вулканам, которые были закрыты 31 июля из-за мощного землетрясения - вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый. При этом туристов призвали соблюдать меры безопасности, учитывая недавнюю сейсмическую активность.

Не рекомендуется подниматься на вулкан Авачинский, где сохраняется риск камнепадов. МЧС по Камчатскому краю также предупредило туристов о необходимости воздержаться от выхода на маршруты в районе Ключевского вулкана из-за начавшегося извержения.

30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. 31 июля были закрыты семь маршрутов: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский, пещеры вулкана Горелый, вулкан Авачинский, вулкан Козельский, экструзия Верблюд.

Долина Гейзеров Камчатка Курилы МЧС РСТ
