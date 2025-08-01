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Массовое восхождение на вулкан на Камчатке отменили из-за землетрясения

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Массовое восхождение на Авачинский вулкан на Камчатке, запланированное в день празднования Дня вулкана 16 августа, отменили из-за камнепадов и обвалов после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщает пресс-служба министерства туризма региона в пятницу.

"В связи с последними сейсмическими событиями - сильнейшим землетрясением в Камчатском крае с 1952 года и продолжающимися афтершоками, которые могут привести к возникновению камнепадов, обвалов и других угроз для жизни и здоровья, принято решение об исключении массового восхождения на вулкан 16 августа из программы празднования Дня вулкана", - говорится в сообщении.

Решение принято на основании протокола рабочего совещания Минтуризма с участием регионального министерства по ЧС, представителей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Министерства природных ресурсов и экологии, отмечает пресс-служба.

Авачинский вулкан - один из трех вулканов, расположенных вблизи Петропавловска-Камчатского, маршрут на Авачинский очень популярен у туристов.

Как сообщалось, 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 по Москве) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков на полуострове ощутили силой от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение силой до 8 баллов также ощутили в Северо-Курильске на острове Парамушир, после чего туда пришли четыре волны цунами.

Авачинский вулкан Камчатский край
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