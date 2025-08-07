Афипский НПЗ на Кубани сообщил о работе в штатном режиме после атаки БПЛА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" (Краснодарский край), одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, после атаки БПЛА работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"Пострадавших нет", - уточнил представитель НПЗ.

Как сообщил в четверг оперативный штаб Краснодарского края, в поселке Афипском было ликвидировано возгорание на площади 250 кв. метров на промышленном объекте. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. В 8:21 по московскому времени он был полностью потушен.

Афипский нефтеперерабатывающий завод в марте 2025 года запустил в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля. В результате производственная мощность НПЗ выросла почти в 1,5 раза - до 9,1 млн тонн в год, глубина переработки нефти - до 93%, а выход светлых нефтепродуктов - до 82%. Общая сумма инвестиций в проект превысила 217 млрд рублей.

Согласно отчету за прошлый год, ООО "Ойл Технолоджис" владеет 92% уставного капитала НПЗ, еще 8% - "Сбербанк инвестиции".