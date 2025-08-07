Поиск

Афипский НПЗ на Кубани сообщил о работе в штатном режиме после атаки БПЛА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" (Краснодарский край), одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, после атаки БПЛА работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"Пострадавших нет", - уточнил представитель НПЗ.

Как сообщил в четверг оперативный штаб Краснодарского края, в поселке Афипском было ликвидировано возгорание на площади 250 кв. метров на промышленном объекте. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности. В 8:21 по московскому времени он был полностью потушен.

Афипский нефтеперерабатывающий завод в марте 2025 года запустил в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга вакуумного газойля. В результате производственная мощность НПЗ выросла почти в 1,5 раза - до 9,1 млн тонн в год, глубина переработки нефти - до 93%, а выход светлых нефтепродуктов - до 82%. Общая сумма инвестиций в проект превысила 217 млрд рублей.

Согласно отчету за прошлый год, ООО "Ойл Технолоджис" владеет 92% уставного капитала НПЗ, еще 8% - "Сбербанк инвестиции".

Афипский НПЗ Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи ОГЭ и ЕГЭ для всех желающих

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Более 100 кг кокаина изъято при попытке вывоза из России в Латвию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6904 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });