Что произошло за день: среда, 13 августа

Ограничение в России звонков по мессенджерам, судебные решения по разливу мазута в Черном море, Трамп о предстоящей встрече с Путиным

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ). В ведомстве заявили, что эти меры принимаются в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам. В Минцифры поясняют, что доступ к услугам звонков в этих мессенджерах может быть восстановлен, если они начнут исполнять требования законов РФ. По мнению депутата Антона Горелкина, для Telegram это сделать проще.

- Суд постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд руб., а с владельца танкера "Волгонефть-239" - 35,5 млрд руб. Также суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы за работы по ликвидации разлива мазута в Черном море, взыскав 404,3 млн руб.

- МИД России на фоне обсуждения в СМИ "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции.

- Дональд Трамп пригрозил России последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине. При этом он также заявил, что решение конфликта может быть достигнуто позже - в случае организации встречи лидеров США, России и Украины.

- Эстония высылает российского дипломата. По мнению главы эстонского МИД, дипломат "участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, в расколе эстонского общества".

- На белорусско-российских учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

- Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%, до 34,3 трлн рублей, говорится в материалах к встрече Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым.

- Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания. В каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла "Разговоры о важном". Также стало известно, что первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года.