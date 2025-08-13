Поиск

Что произошло за день: среда, 13 августа

Ограничение в России звонков по мессенджерам, судебные решения по разливу мазута в Черном море, Трамп о предстоящей встрече с Путиным

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ). В ведомстве заявили, что эти меры принимаются в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам. В Минцифры поясняют, что доступ к услугам звонков в этих мессенджерах может быть восстановлен, если они начнут исполнять требования законов РФ. По мнению депутата Антона Горелкина, для Telegram это сделать проще.

- Суд постановил взыскать с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,5 млрд руб., а с владельца танкера "Волгонефть-239" - 35,5 млрд руб. Также суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы за работы по ликвидации разлива мазута в Черном море, взыскав 404,3 млн руб.

- МИД России на фоне обсуждения в СМИ "обмена территориями" с Украиной заявил, что состав РФ закреплен в Конституции.

- Дональд Трамп пригрозил России последствиями, если она не согласится остановить конфликт на Украине. При этом он также заявил, что решение конфликта может быть достигнуто позже - в случае организации встречи лидеров США, России и Украины.

- Эстония высылает российского дипломата. По мнению главы эстонского МИД, дипломат "участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии, в расколе эстонского общества".

- На белорусско-российских учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

- Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%, до 34,3 трлн рублей, говорится в материалах к встрече Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым.

- Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания. В каждом из вариантов первым уроком предусмотрено проведение занятий из цикла "Разговоры о важном". Также стало известно, что первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания

Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания
Разлив мазута в Керченском проливе

Суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы за работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

В Госдуме видят у Telegram больше шансов вернуть звонки, чем у WhatsApp

В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Разлив мазута в Керченском проливе

Суд постановил взыскать 35,5 млрд рублей с владельца танкера "Волгонефть-239"

Суд постановил взыскать 35,5 млрд рублей с владельца танкера "Волгонефть-239"

Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году

Единые учебники по русскому и литературе для старших классов введут в 2027 году
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });