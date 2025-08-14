Володин заявил об укреплении отношений РФ и КНДР благодаря лидерам стран

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. "Все политические силы в Государственной Думе единогласно поддержали ратификацию Договора", - отметил он.

По словам Володина, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений Москвы и Пхеньяна.

Вячеслав Володин возглавляет делегацию Госдумы, прибывшую в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.