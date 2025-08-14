Поиск

Володин заявил об укреплении отношений РФ и КНДР благодаря лидерам стран

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Отношения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой стали крепче благодаря президенту РФ Владимиру Путину и председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В миреСеверная Корея не собирается передавать через Путина послание СШАЧитать подробнее

"Отношения между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче", - сказал Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Цой Рён Хэ.

Спикер Госдумы напомнил, что в 2024 году был ратифицирован Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. "Все политические силы в Государственной Думе единогласно поддержали ратификацию Договора", - отметил он.

По словам Володина, такая единодушная поддержка подчеркивает стратегический характер отношений Москвы и Пхеньяна.

Вячеслав Володин возглавляет делегацию Госдумы, прибывшую в КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В программе визита - ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.

Вячеслав Володин КНДР Ким Чен Ын Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВСУ ударили по зданию областного правительства в Белгороде

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км

Что произошло за день: среда, 13 августа

Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания

Минпросвещения России разработало варианты школьного расписания
Разлив мазута в Керченском проливе

Суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы за работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

В Госдуме видят у Telegram больше шансов вернуть звонки, чем у WhatsApp

В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp при исполнении ими законов РФ

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
Разлив мазута в Керченском проливе

Суд постановил взыскать 35,5 млрд рублей с владельца танкера "Волгонефть-239"

Суд постановил взыскать 35,5 млрд рублей с владельца танкера "Волгонефть-239"

Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе448 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });