После атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону повреждено 15 многоэтажек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - После атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждения получили 15 многоквартирных домов, административное здание и частный дом, сообщается на сайте администрации города.

"Из-за происшествия повреждены 15 многоквартирных домов различной этажности, одно частное домовладение, одно административное здание", - говорится в сообщении.

Администрация района обратилась с просьбой к соседним районам подключиться к обследованию и восстановлению поврежденных домов, учитывая большие объемы работ.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были повреждены 10 многоквартирных домов и легковые автомобили. Из домов эвакуированы 212 человек, для них организован пункт временного размещения на базе школы. Там сейчас находятся 60 человек.

Были ранены 13 человек, в том числе двое детей. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в больнице остаются шесть человек.

На месте введен локальный режим ЧС.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ).