Поиск

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности "Аэрофлот Бонус", который был ранее ограничен после кибератаки на IT-инфраструктуру компании.

Участникам программы вновь доступен личный кабинет, начисление и списание миль на полеты рейсами "Аэрофлота" и авиакомпаний-партнеров, а также на товары и услуги. Все данные в личных кабинетах участников сохранены в полном объеме, сообщила компания.

"Аэрофлот" также продлил на месяц срок действия уровней программы и миль, подлежащих аннулированию в 2026 году.

В конце июля IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

"Автозавод СПб" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

В Тюмени пассажирский Ан-24 выкатился за взлетную полосу

"Росатом" сообщил об атаке БПЛА на Смоленскую АЭС

Число жертв пожара на предприятии в Рязанской области достигло 20 человек

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 14 человек

Что произошло за день: воскресенье, 17 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6983 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });