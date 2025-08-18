"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" восстановил доступ клиентов к программе лояльности "Аэрофлот Бонус", который был ранее ограничен после кибератаки на IT-инфраструктуру компании.

Участникам программы вновь доступен личный кабинет, начисление и списание миль на полеты рейсами "Аэрофлота" и авиакомпаний-партнеров, а также на товары и услуги. Все данные в личных кабинетах участников сохранены в полном объеме, сообщила компания.

"Аэрофлот" также продлил на месяц срок действия уровней программы и миль, подлежащих аннулированию в 2026 году.

В конце июля IT-инфраструктура "Аэрофлота" подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов компании. Генпрокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации.