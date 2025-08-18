Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников с итогами прошедшего на Аляске российско-американского саммита, сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Также, по информации пресс-службы, будут продолжены рабочие встречи по графику президента. В частности, в понедельник открытой для СМИ будет его беседа с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

Президент США Дональд Трамп и Путин встретились на Аляске 15 августа для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры.