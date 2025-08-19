Минфин 20 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ 26221 и 26250

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 20 августа проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26221 и ОФЗ-ПД серии 26250 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26221 с погашением 23 марта 2033 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 238 дней, дата выплаты 17-го купонного дохода - 1 октября 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,7% годовых (1-й купон - 50,21 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 38,39 рубля на облигацию).

Облигации серии 26250 с погашением 10 июня 2037 года имеют 23 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 24 декабря 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 59,84 рубля на облигацию и 2-24-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).