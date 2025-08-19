Путин проинформировал саудовского наследного принца о результатах контактов с Трампом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин проинформировал наследного принца "об основных результатах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом", говорится в сообщении.

"Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка, - отмечает пресс-служба. - Условлено о продолжении взаимодействия на различных уровнях".