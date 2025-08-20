Поиск

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года) подало жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд на решение Арбитражного суда Краснодарского края, постановившего взыскать с компании в госбюджет 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю.

Согласно картотеке арбитражных дел, жалоба принята к производству 19 августа. Заседание назначено на 2 сентября.

Арбитражный суд Краснодарского края 13 августа в полном объеме удовлетворил иск Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с ЗАО "Волгатранснефть" в федеральный бюджет 35,48 млрд рублей ущерба Черному морю. Тогда судья отметил, что решение может быть обжаловано в течение 1 месяца.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь танкера "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец "Волгонефть-212") солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей.

В Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей.

