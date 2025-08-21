Поиск

ТМК в I полугодии сократила EBITDA на 2% в годовом выражении

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в первом полугодии 2025 года сократила EBITDA на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,084 млрд рублей по сравнению с 46,033 годом ранее, говорится в отчетности компании.

Чистый убыток составил 3,3 млрд рублей по сравнению с убытком 1,8 млрд рублей в первом полугодии 2024 года.

Объем реализации трубной продукции в первом полугодии составил 1,786 млн тонн, на бесшовные трубы пришлось 1,341 млн тонн, сварные - 446 тысяч тонн.

Выручка составила 237 млрд рублей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года (276,7 млрд рублей).

Негативный эффект от снижения объема реализации был частично скомпенсирован сокращением коммерческих расходов, а также снижением цен на основное сырье, что привело к росту операционной прибыли на 19%, до 26,9 млрд рублей (22,6 млрд рублей годом ранее), говорится в сообщении компании.

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 30 июня 2025 года составило 3,2х.

Общий долг на конец июня находился на отметке 349,8 млрд рублей, чистый долг - 293,2 млрд рублей.

"В первом полугодии 2025 года ситуация на рынке стальных труб в России оставалась непростой. Жесткая денежно-кредитная политика Банка России ограничивала инвестиции и тормозила проекты развития для большинства трубопотребляющих отраслей, отмечается в пресс-релизе. - Продолжалось действие таких факторов, как внешние экономические ограничения, лимитирование добычи нефти в связи с выполнением обязательств по сделке в рамках ОПЕК+, сложность в поиске новых рынков для сбыта газа и перенос сроков реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Все это привело к тому, что потребители фокусировались на снижении затрат и минимизировали складские запасы сырья и материалов, включая трубную продукцию". В компании также отмечают, что "некоторые сегменты рынка продемонстрировали рост спроса: необходимость поддержания оборудования в рабочем состоянии обеспечивала стабильный спрос со стороны энергетики, химической промышленности, газо- и нефтеперабатывающих отраслей".

