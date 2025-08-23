Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону в субботу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым двустороннюю повестку и последние события на Южном Кавказе, сообщает российское министерство иностранных дел.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись первыми оценками состоявшегося накануне в Астрахани заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителей глав правительств Российской Федерации и Азербайджана", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Лавров и Байрамов также обсудили "последние события в регионе Южного Кавказа и взаимодействие Москвы и Баку на многосторонних площадках", сказано в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Ранее о разговоре сообщил МИД Азербайджана. В сообщении говорилось, что стороны высоко оценили результаты заседания межправительственной Государственной комиссии в Астрахани.