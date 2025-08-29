В Белгородском районе в результате удара дрона погиб человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате ударов дронов погиб мужчина и была ранена женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Красный Октябрь Белгородского района (...) от удара дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал он в Telegram.

В Борисовском районе в результате удара дрона ранена женщина.

"FPV-дрон атаковал автомобиль на участке автодороги Становое - Новоалександровка. Пострадавшую попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой кисти. Для продолжения лечения она будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода", - проинформировал Гладков.

Ее автомобиль поврежден.