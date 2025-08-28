Поиск

В Белгородской области в результате атак дронов ранены два человека

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате ударов дронов пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В районе поселка Малиново Волоконовского района движущийся автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями ног и рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

"Еще один мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму от удара дрона по автомобилю в Шебекинском округе на участке автодороги между селами Белянка и Сурково", - сообщил глава региона.

Бригадой скорой помощи раненый доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

