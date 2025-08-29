Минобороны совершенствует работу с обращениями военнослужащих

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что в ведомстве совершенствуется система работы с обращениями военнослужащих. Он сказал это на заседании коллегии министерства, выдержки из его выступления распространила пресс-служба Минобороны.

"Суть нового подхода заключается в перестройке данной системы с учетом интересов военнослужащих. Каждое обращение рассматривается как конкретная проблема военнослужащего. Оно не должно сниматься с контроля до тех пор, пока он сам не подтвердит ее решение", - сказал министр.

"Заявителям предоставлена возможность оценить качество полученного ответа. С этой целью на официальном сайте Минобороны доработан "Личный кабинет военнослужащего"", - добавил он. - Создан Военно-социальный центр, который ведет обработку обращений в режиме "одного окна"".