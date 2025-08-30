Открытое горение потушили на рынке в Волгограде

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытые очаги огня на рынке в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Открытое горение на рынке в Волгограде ликвидировано. За медицинской помощью обратились 14 человек", - говорится в сообщении.

На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Ранее сообщалось, что в субботу утром загорелся рынок в Тракторозаводском районе Волгограда. Горение торговых павильонов и продукции локализовали на площади 3,2 тыс. кв. метров.