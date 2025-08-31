Водитель автомобиля ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля ранен при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Новоалександровка Борисовского района Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.

"Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Белгород и Новую Таволжанку Белгородской области: две женщины и мужчина получили ранения.