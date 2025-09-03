Поиск

Песков отметил, что канцлер ФРГ допустил "нехорошие" высказывания в адрес Путина

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в последние часы сделал ряд "нехороших" заявлений про президента РФ Владимира Путина, его слова не стоит принимать во внимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", - сказал Песков журналистам, комментируя слова канцлера ФРГ о том, что Швейцария была бы удачным местом для проведения российско-украинского саммита.

Представитель Кремля пояснил, что "нехорошие заявления" были сделаны "в отношении нашего президента".

Накануне президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила мнение, что Женева могла бы стать подходящим местом для проведения встречи Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с Мерцем.

Канцлер ФРГ в свою очередь заявил, что также находит предложение провести встречу Путина и Зеленского на территории Швейцарии удачным.

"Послезавтра я еще раз предложу "коалиции желающих", чтобы лидеров РФ и Украины пригласили сюда", - сказал Мерц на конференции.

