"АвтоВАЗ" и "Яндекс" обсудили сотрудничество с учетом закона о локализации такси

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" и "Яндекс" обсудили перспективы сотрудничества в 2025-2026 годах с учетом скорого вступления в силу принятых в этом году поправок о локализации автомобилей такси, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Делегация "Яндекс.Такси" 5 сентября посетила завод "АвтоВАЗа" в Тольятти, где ознакомилась с производственными процессами концерна. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области производства и закупки автомобилей для такси, а также участие в совместных программах поддержки. Как сообщает "АвтоВАЗ", эти инициативы должны стимулировать переход отрасли на локализованные автомобили и подготовить участников рынка к вступлению в силу поправок к закону о такси в марте 2026 года.

"АвтоВАЗ" ведет прямой диалог с представителями отрасли такси, которые являются нашими важными клиентами. Для них мы разработали специальные программы по покупке и обслуживанию автомобилей, которые уже действуют в наших дилерских центрах. Во время визита наших коллег из "Яндекс.Такси" мы смогли более детально обсудить все аспекты нашего сотрудничества и планы на будущее", - прокомментировал вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

Директор развития бизнеса "Яндекс.Такси" Дмитрий Мычкин отметил важность мер по подготовке таксопарков и водителей к новым регуляторным требованиям в отрасли. "Мы надеемся, что уже в этом году начнем сотрудничество с "АвтоВАЗом" по следующим проектам: новому модельному ряду, поставкам автомобилей и запуску льготных программ для таксопарков. Совместные проекты помогут смягчить переход для отрасли такси и поддержат развитие российских автопроизводителей", - сказал Мычкин.

Поправки о локализации автомобилей такси, утвержденные весной 2025 года, были внесены в закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Первое чтение в Госдуме законопроект прошел еще в январе 2024 года и после этого длительное время был без движения. Против инициативы выступили представители бизнеса и различные бизнес-объединения, которые указывали на то, что введение требований к легковым такси замедлит обновление автопарков, создаст проблемы для самозанятых водителей.

Изначально предполагалось установить требование, согласно которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан локально произведенным, то есть соответствующим уровню локализации не менее 3,2 тыс. локализационных баллов, что сейчас соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам. Представители бизнеса неоднократно обращали внимание, что таким высоким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели "АвтоВАЗа", а также ограниченный перечень менее массовых марок, выпускаемых в России.

Во втором чтении законопроект доработали. Вступление в силу обязательных требований по локализации автомобилей такси было сдвинуто на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года предложено ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили.

В такси с 1 марта 2026 года решено допустить как машины, произведенные в рамках "новых" специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК. Кроме того, в такси с 1 марта 2026 года решено было также допускать и автомобили, произведенные в рамках "новых" СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

Действие новых требований к автомобилям такси временно не будет распространено на Калининградскую область и Сибирский федеральный округ - до 1 марта 2028 года, на Дальний Восток - до 1 марта 2030 года.