Москва выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в Непале

Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где с 8 сентября продолжаются массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые, заявили в российском МИД.

"Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - говорится в сообщении.

"Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей", - подчеркнули на Смоленской площади.

По данным МИД, граждан России среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной.

Протесты в Непале вызвало решение правительства запретить в стране крупные соцсети, которые в срок не зарегистрировались в Министерстве связи. Против этого выступила молодежь. Запрет отменили, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента, судов и резиденцию президента. Премьер-министр подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из Катманду.

Во время протестных акций, по последним данным, погибли не менее 22 человек.