Поиск

Москва выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в Непале

Москва выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в Непале
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве внимательно следят за развитием обстановки в Непале, где с 8 сентября продолжаются массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки, в результате которых есть погибшие и раненые, заявили в российском МИД.

"Российская сторона выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля и надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране", - говорится в сообщении.

"Российским гражданам рекомендуется временно воздержаться от посещения Непала до стабилизации обстановки. Россиянам, уже находящимся в стране следует проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания непальских властей", - подчеркнули на Смоленской площади.

По данным МИД, граждан России среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной.

Протесты в Непале вызвало решение правительства запретить в стране крупные соцсети, которые в срок не зарегистрировались в Министерстве связи. Против этого выступила молодежь. Запрет отменили, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента, судов и резиденцию президента. Премьер-министр подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из Катманду.

Во время протестных акций, по последним данным, погибли не менее 22 человек.

Беспорядки в Непале

9
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь. Как минимум 20 человек погибли.Среди пострадавших есть и полицейскиеЗапрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом TikTok и Viber, которые прошли регистрацию, продолжают работу без перебоев.Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку на фоне беспорядковПротестующие подожгли здание парламента НепалаПравительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому. Аэропорт Катманду закрыт.Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратноПротестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Хроника 08 – 09 сентября 2025 годаБеспорядки в Непале
МИД Непал Катманду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Telegram и Amazon оштрафованы на 3,5 млн рублей каждый за запрещенный контент

Что произошло за день: вторник, 9 сентября

"Уралсиб" стал агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Таврического банка

Сельхозпроизводители ЕАЭС за 7 месяцев повысили цены на 10,3%

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2381 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });