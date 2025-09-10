Поиск

В Кремле нет информации о внешнем вмешательстве в протесты в Непале

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о том, что протесты в Непале были инспирированы извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При это представитель Кремля отметил, что ситуация в этой стране "фактически вышла из-под контроля".

"В данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов, включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала", - добавил он.

Беспорядки в Непале

Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь. Как минимум 20 человек погибли.Среди пострадавших есть и полицейскиеЗапрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом TikTok и Viber, которые прошли регистрацию, продолжают работу без перебоев.Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку на фоне беспорядковПротестующие подожгли здание парламента НепалаПравительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому. Аэропорт Катманду закрыт.Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратноПротестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников
