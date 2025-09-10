В Кремле нет информации о внешнем вмешательстве в протесты в Непале

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают информацией о том, что протесты в Непале были инспирированы извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-либо информации относительно внешнего вмешательства у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При это представитель Кремля отметил, что ситуация в этой стране "фактически вышла из-под контроля".

"В данном случае желаем Непалу скорейшего возвращения в конституционное русло, восстановления порядка, обеспечения безопасности граждан и, конечно же, всех туристов, включая российских туристов, которые находятся и могут находиться на территории Непала", - добавил он.