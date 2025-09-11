На выборах в сентябре проголосовать онлайн решили 1,7 млн россиян

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе и на выбор удобного избирательного участка, через портал госуслуг было подано 1,7 млн заявлений на ДЭГ и еще 289 тысяч - на выбор участка через сервис "Мобильный избиратель", сообщило Минцифры.

Ведомство напомнило, что в этом году ДЭГ возможно в 24 регионах, а в 36 регионах доступен сервис "Мобильный избиратель".

Больше всего заявлений на онлайн голосование подано в Свердловской области - 259,6 тысячи, в Ростовской области - 258,1 тысячи, Чувашии - 198,7 тысячи, Пермском крае - 174,9 тысячи и Челябинской области - 144,1 тысячи.

Сервис "Мобильный избиратель" наиболее востребован в Краснодарском крае, где было подано 35,6 тысячи заявок на голосование по месту нахождения, в Татарстане - 28,3 тысячи, Новосибирской (28,1 тысячи), Свердловская (24,5 тысяч) и Иркутской (22,2 тысячи) областях.

Более 17,7 тысячи россиян планируют выбирать глав своих субъектов на специальных избирательных участках в Москве.

"Те, кто не выбрал дистанционный формат голосования или избирательный участок по месту нахождения, смогут проголосовать на своём избирательном участке в период с 12 по 14 сентября в зависимости от того, сколько дней продлится голосование на соответствующих выборах. Узнать его адрес и дату первого дня голосования в регионе можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах", - заключили в Минцифры.