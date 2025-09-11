Поиск

Москва призвала Варшаву пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России призывают Польшу, решившую с 00 часов 12 сентября закрыть все пункты пропуска на границе с Белоруссией, включая автомобильные и железнодорожные, пересмотреть это решение.

"Формальным поводом для такой меры обозначено проведение военных учений "Запад-2025", которые проводятся вооруженными силами России и Белоруссии на регулярной основе при должном уровне публичного освещения и приглашении к участию в наблюдении за ними представителей всех стран ОБСЕ, включая Польшу", - говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

Она отмечает, что польская сторона "демонстративно проигнорировала принятые в качестве жеста доброй воли решения о переносе маневров от польских границ в центральную часть Белоруссии и снижении числа задействованного в них личного состава и военной техники".

"Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче - оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", - добавила она.

На Смоленской площади считают, что "односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена". "При этом жертвой политических амбиций действующих властей в Варшаве станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес", - говорится в комментарии.

"Ясно и то, что рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей. Жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты", - отмечается в сообщении.

"Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", - подчеркивает Захарова.

МИД Запад Белоруссия Польша Мария Захарова
