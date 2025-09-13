Ряд рейсов в Геленджик отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Ряд рейсов в аэропорт Геленджика отправлены на запасные аэродромы из-за ухудшения погодных условий, сообщается в телеграм-канале аэропорта.

В связи сильным северо-восточным ветром рейс SU1082 компании "Аэрофлот" по маршруту Москва (Шереметьево) - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды.

Рейс SU1083 "Аэрофлота" по маршруту Геленджик - Москва (Шереметьево) будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды.

Кроме того, рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи.

Рейс 5Н596 "Смарт Авиа" по маршруту Геленджик - Санкт-Петербург (Пулково) будет выполнен из аэропорта Сочи.

Как сообщалось, аэропорт Геленджик из-за погодных условий временно не принимает рейсы.

Ранее два рейса авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик отправлены на запасной аэродром в аэропорт Минеральных Вод из-за сильного ветра.